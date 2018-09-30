В Киеве в больницу поступили восемь человек с отравлением, которое в Госпотребслужбе связывают со столовой строительного гипермаркета "Эпицентр".

В связи с этим сотрудников столовую в Оболонском районе закрыли на 10 дней, сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

Семеро больных были госпитализированы, у троих из них выявлен сальмонеллез.

Сотрудники Госпотребслужбы провели проверку в столовой "Эпицентра". Ее результаты выявили несоблюдение оператором рынка закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", в части требований к гигиене персонала.

В настоящее время лабораторные исследования продолжаются.

Управление Госпотребслужбы направило письмо в отделение полиции Оболонского района с просьбой отреагировать на возможные противоправные действия, которые подпадают под ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

26 сентября в оккупированной Макеевке местные жители массово отравились водой. Они обращались с характерными для этого заболевания симптомами в местную больницу. Госпитализированы 87 человек.