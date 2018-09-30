Обед в киевском гипермаркете закончился массовым отравлением [ Редактировать ]
В Киеве в больницу поступили восемь человек с отравлением, которое в Госпотребслужбе связывают со столовой строительного гипермаркета "Эпицентр".
В связи с этим сотрудников столовую в Оболонском районе закрыли на 10 дней, сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.
Семеро больных были госпитализированы, у троих из них выявлен сальмонеллез.
Сотрудники Госпотребслужбы провели проверку в столовой "Эпицентра". Ее результаты выявили несоблюдение оператором рынка закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", в части требований к гигиене персонала.
В настоящее время лабораторные исследования продолжаются.
Управление Госпотребслужбы направило письмо в отделение полиции Оболонского района с просьбой отреагировать на возможные противоправные действия, которые подпадают под ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
26 сентября в оккупированной Макеевке местные жители массово отравились водой. Они обращались с характерными для этого заболевания симптомами в местную больницу. Госпитализированы 87 человек.
по теме
В Ривненской области массово отравились школьники
В инфекционное отделение Здолбуновской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников
В Киев пришла лихорадка Западного Нила
В Киеве подтвержден случай заболевания лихорадкой Западного Нила, которая проявляет в настоящее время невероятную активность в Европе
Киевское "Динамо" провело "День открытых дверей" в детской футбольной школе в честь открытия нового корпуса в футбольной академии
Родители будущих футболистов смогли посетить тренировку и проинспектировать ремонт одного из корпусов футбольной академии
Средиземноморская диета: эффективный способ избавиться от депрессии
По словам ученых, план питания поможет нормализовать психику
Километровая пробка: на Бориспольской трассе перевернулся грузовик (фото)
Авария произошла на выезде из Киева в субботу, 29 сентября