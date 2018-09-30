Бывший пленник боевиков из оккупированных территории Донбасса Владимир Фомичев рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в их плену.

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

Украинец рассказал о последнем дне своего плена и о том, что делали с ним боевики в канун обмена.

"Я помню прекрасно последний день перед обменом. Меня позвали в специальную часть 27 колонии, где я должен был написать так называемое прошение о помиловании на "главу ДНР". Там же был абсолютно пьяный заместитель начальника исправительной колонии номер 27 "майор" Ляшенко. Он сначала просто несколько раз меня ударил, потому что я, в его понимании, враг и укроп" - отметил бывший пленный.

Однако, по словам Фомичева, с этого пытки только начинались.

"Избиение ногами, выстрелы из пистолета Макарова. Ляшенко вместе со своим приспешником Веричем вырезали на моем предплечье герб Украины. Все это сопровождалось их затяжной пьянкой и тем, что всех нас украинцев надо уничтожить. Постоянные удары берцами в голову и по почкам казались бесконечными", - добавляет Фомичев.

Пленник оккупантов добавил, что его продолжали бить в течение 4 часов лишь потому, что на следующий день он должен был идти на обмен.

"В конце концов начальник оперативной части Верич вставил мне гранату в зубы и сильно ударил, после чего у меня вылетела часть зуба", - написал Фомичев.

Экс-пленник отметил, что у него до сих пор продолжаются травматические кризисы, во время которых ему сложно контролировать себя.

Совсем недавно украинские солдаты освободили от боевиков "серую зону" в Луганской области.