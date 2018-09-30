Не смотря на давление всего мира, президент России Владимир Путин продолжает издеваться над украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов. Ужас. Это узник концлагеря… Российская генеральша в должности омбудвумен продолжает рассказывать о "удовлетворительном состоянии здоровья". Несмотря на давление и требования Украины, президента Порошенко, всего мира, Путин продолжает издеваться над Олегом и другими украинцами - Балухом, Сущенко, крымскими татарами, заложниками в оккупированных Донецке и Луганске", - сказала она.

"Ни одна наша инициатива и предложение - по передаче россиян и боевиков в обмен на освобождение украинцев из тюрем РФ и оккупированных территорий, не была услышана, поддержана. Никакого ответа", - подчеркнула она.

По результатам обследования Сенцову провели "коррекцию лечения", но детали о ее причинах и состоянии здоровья политзаключенного ничего не сообщили. На днях украинского режиссера вывезли из колонии в городскую больницу.