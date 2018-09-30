Два истребителя столкнулись в небе: есть погибшие [ Редактировать ]
Два истребителя F7 ВВС Нигерии столкнулись 29 сентября в небе над Нигерией. Авиакатастрофа произошла во время репетиции парада, посвященного Дню независимости Федеративной Республики Нигерия, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на западные СМИ.
Пилоты обоих истребителей успели катапультироваться. Позже один из летчиков скончался в больнице. За жизнь второго борются врачи. Подробности и причины катастрофы пока неизвестны.
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