США заявляют о морской блокаде России [ Редактировать ]
Вашингтон может заблокировать морские пути сообщения России, чтобы предотвратить поставки энергоресурсов на Ближний Восток, заявил министр внутренних дел США Райан Зинке. По его словам, администрация Трампа может пойти на такой шаг, чтобы предотвратить контроль "над энергопоставками в страны Ближнего востока, как это сейчас происходит в Европе".
"У США с нашим флотом есть такая способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их, чтобы убедиться, что российская энергия не выходит на рынок", - цитирует Washington Examiner Райана Зинке.
Министр иакже выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке для дальнейших поставок энергоресурсов в эти страны.
"Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант…Мы можем это сделать, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа", - резюмировал Зинке.
Ранее в США назвали опасным инцидент с крушением российского военного самолета Ил-20 в Сирии.
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