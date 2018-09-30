Вашингтон может заблокировать морские пути сообщения России, чтобы предотвратить поставки энергоресурсов на Ближний Восток, заявил министр внутренних дел США ​Райан Зинке. По его словам, администрация Трампа может пойти на такой шаг, чтобы предотвратить контроль "над энергопоставками в страны Ближнего востока, как это сейчас происходит в Европе".

"У США с нашим флотом есть такая способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их, чтобы убедиться, что российская энергия не выходит на рынок", - цитирует Washington Examiner Райана Зинке.

Министр иакже выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке для дальнейших поставок энергоресурсов в эти страны.

"Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант…Мы можем это сделать, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа", - резюмировал Зинке.

Ранее в США назвали опасным инцидент с крушением российского военного самолета Ил-20 в Сирии.