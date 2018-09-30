Отставка и 20 миллионов: Маска наказали за сообщения в Twitter [ Редактировать ]
Основатель Tesla Илон Маск согласился покинуть пост главы совета директоров компании после скандала, возникшего вокруг его записей в Twitter. Решение было принято в рамках сделки, которую Маск заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, пишет New York Times.
Миллиардер должен покинуть должность председателя в течение 45 дней. Помимо этого, в рамках соглашения, Маск следующие три года не сможет стать главой совета директоров Tesla. Вместе с тем предприниматель сохранит должность генерального директора Tesla и останется членом совета директоров.
Кроме того, Илон Маск согласился выплатить 20 млн долларов штрафа. При этом, он оставил за собой право не признавать свою вину.
На днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении руководителя компании Tesla Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг.
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