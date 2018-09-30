Бывший посол США в России, американский дипломат и политолог Майкл МакФол выступает за введение новых санкций в отношении России за ее действия на востоке Украины. Об этом он написал в своей колонке на сайте газеты The Washington Post.



"Продолжающаяся незаконная деятельность Россия должна встречать новые санкции. Например, каждый день поддержки Россией сепаратистской войны на востоке Украины следует понимать как новое незаконное действие России", - отметил экс-посол.

По его словам, вместо того, чтобы просто поддерживать введенные однажды санкции в ответ на действия России в восточной Украине, законодатели США должны утвердить расписание ужесточения санкций, если российское правительство продолжит свое незаконное поведение.

Ранее в США заявили о морской блокаде России.