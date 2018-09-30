Как улучшить настроение : неожиданный совет от Супрун [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Политик считает,что танцы полезны для здоровья - не менее, чем бег или тренажерный зал.
"Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не худшую пользу для здоровья - занятия танцами. Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или танцевать медленные танцы - это один из самых приятных способов быть активным", - отметила Супрун.
По ее словам, танец также является хорошей кардиотренировкой.
"Занятия танцами - отличная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняло участие около 48 000 человек, умеренная танцевальная активность снижает риск появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности, даже лучше, чем обычные прогулки", - написала Супрун.
Кроме того, по словам министра, занятия танцами улучшают когнитивные навыки. Ранее Ульяна Супрун рассказала, как церковь влияет на здоровье человека.
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