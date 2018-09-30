Украинская певица Ани Лорак вновь подверглась критики со стороны пользователей соцсетей. Так, на своей странице в Instagram 40-летняя исполнительница опубликовала фотографию, сделанную в кинотеатре.

На снимке Лорак запечатлена в брюках и в рубашке с обнаженными плечами с попкорном в руках.

Поклонники написали массу комплиментов своему кумиру, однако нашлись и те, кому не понравился внешний вид артистки.

"Ну, у тебя рот, как у Буратино! От уха до уха!", "Мне одной кажется что с лицом что-то не то?", - написали комментаторы.

"Жертва пластических хирургов", - отметил один из пользователей Instagram.

"Ну и постарела ты, Каролина", "Дом восковых фигур...", "Натянутая такая улыбка", - поделилась мнением некоторые поклонники Лорак.

Также другие пользователи заметили, что на руке певицы нет обручального кольца. Так, на днях муж Ани Лорак публично намекнул на развод.