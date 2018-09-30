"Жертва пластических хирургов": поклонники раскритиковали Ани Лорак (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак вновь подверглась критики со стороны пользователей соцсетей. Так, на своей странице в Instagram 40-летняя исполнительница опубликовала фотографию, сделанную в кинотеатре.
На снимке Лорак запечатлена в брюках и в рубашке с обнаженными плечами с попкорном в руках.
Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)
Поклонники написали массу комплиментов своему кумиру, однако нашлись и те, кому не понравился внешний вид артистки.
"Ну, у тебя рот, как у Буратино! От уха до уха!", "Мне одной кажется что с лицом что-то не то?", - написали комментаторы.
"Жертва пластических хирургов", - отметил один из пользователей Instagram.
"Ну и постарела ты, Каролина", "Дом восковых фигур...", "Натянутая такая улыбка", - поделилась мнением некоторые поклонники Лорак.
Также другие пользователи заметили, что на руке певицы нет обручального кольца. Так, на днях муж Ани Лорак публично намекнул на развод.
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