Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своих отношениях с лидером КНДР Ким Чены Ыном. Глава Белого дома сообщил, что после обмена письмами с северокорейским лидером они "влюбились в друг друга".

Об этом американский президент заявил во время своего выступления перед сторонниками в Западной Виргинии. Трамп подчеркнул, что считает нормальным тот факт, что лидеры стран нравятся друг другу, передает CNN.

"Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма, прекрасные письма. Мы влюбились", - отметил республиканец.

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