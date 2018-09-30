Правительство должно отчитаться в парламенте, что будет с ценой на газ и как страна переживет эту зиму

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что повестка дня Верховной Рады на следующую неделю абсолютно пустая. "Частично это предвыборная кампания президента, потому что там снова появились языковые законопроекты, которые никого не интересуют, но ведут к дальнейшему расколу и напряженности в обществе. Также в повестке дня – политические декларации, которые не имеют ничего общего с тем, что действительно беспокоит людей. Там нет ответа, почему такая цена на газ, когда будет мир на востоке, когда прекратится коррупция. Нет ни одного социального законопроекта. Собственно, именно поэтому парламенту доверяет менее 4% населения, ведь он живет отдельной от страны жизнью", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Парламентарий акцентировал на необходимости заслушать правительство относительно экономической политики. "Общаясь с представителями предприятий, мы видим, что государственной политики в отношении реального сектора экономики нет вообще. Нет кредитов, нет государственной поддержки, зато есть заоблачные штрафы. Я уже не говорю о рейдерстве. Экспортное агентство, которое было анонсировано и которое должно было помогать в продвижении украинских товаров на внешних рынках, не работает. Поэтому мы хотим заслушать правительство, премьер-министра о том, каким образом будет преодолен экономический кризис и какой будет поддержка реального сектора экономики, а не беготня по миру за очередным кредитом", - сказал Юрий Бойко.