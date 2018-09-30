В Польше сделали неожиданное заявление об Украине [ Редактировать ]
Украина имеет стратегическое значение для некоторых западных стран на фоне роста влияния Китая, заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Политик назвал Украину важным экономическим партнером для Польши, передает PAP.
Он пояснил, что в свете растущего значения Китая в мировой торговле именно Варшава и Киев могут обеспечить рынки западных стран поставками сырья, а также обеспечить экспорт на восток.
"Внутренняя реформа Украины имеет ключевое значение в этом измерении ", - подчеркнул Цихоцкий.
Кроме того, он назвал позитивным тот момент, что все больше украинцев приезжают работать в Польшу.
"Более тревожной являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше", - резюмировал чиновник.
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