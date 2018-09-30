С понедельника, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар при движении за пределами населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Укравтодора, опубликованном на станице в Facebook.

"В связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения", - пояснили в компании.

Данная норма предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения. "С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар", - говорится в сообщении.

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