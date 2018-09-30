Гройсман пообещал найти "мягкое решение" вопроса госдолга [ Редактировать ]
Правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3%. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, такой показатель предусматривался при разработке проекта государственного бюджета на 2019 год. Гройсман отметил, что инфляция прогнозируется на уровне менее 8%.
"Единственный вопрос, который беспокоит, - вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", - цитирует Правительственный портал слова главы правительства.
На днях премьер-министр Украины сообщил, что на развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен.
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