Правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3%. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



По его словам, такой показатель предусматривался при разработке проекта государственного бюджета на 2019 год. Гройсман отметил, что инфляция прогнозируется на уровне менее 8%.



"Единственный вопрос, который беспокоит, - вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", - цитирует Правительственный портал слова главы правительства.

На днях премьер-министр Украины сообщил, что на развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен.