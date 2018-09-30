В Украине прошел марш за права животных (фото, видео) [ Редактировать ]
30 сентября, во многих городах Украины проходит Всеукраинский марш за права животных. Организатором мероприятия выступила зоозащитная инициатива "UAnimals". Так называемый "марш за животных" одновременно прошел в 20-ти украинских городах, сообщается на официальной странице UAnimals.
Фото: Facebook
Всеукраинская акция в защиту прав животных стартовала в центре Киева - в парке имени Тараса Шевченко. Затем активисты прошли маршем к Софийской площади, в связи с чем полиция временно перекрыла ул.Владимирская для проезда автотранспорта. В акции приняли участие несколько тысяч человек.
Участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй на мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться".
В "Марше за животных" также приняли участие жители Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Черкасс, Черновцов, Хмельницкого, Луцка, Николаева, Ровно, Тернополя, Ивано - Франковска, Ужгорода, Херсона и Запорожья.
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