На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, которые считались без вести пропавшими в течение 47 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию от организаторов поисков.

"Во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана Пояркова", - рассказал один из участников операции.

В частности, речь идет о капитане советских ВВС Юрие Пояркове, самолет которой разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летящий вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.

Инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.

Известно, что в ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров. Преимущественно речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях проходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ.

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