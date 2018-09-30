У берегов Турции затонуло судно с нелегалами, погибли 5 человек. Отмечается, что надувная лодка с нелегальными мигрантами затонул вблизи турецкого берега Султаниче, сообщает издание TRT.

Отряды службы береговой охраны извлекли из воды тела 5 мигрантов. Также сообщается, что спасательная операция продолжается, так как на судне находилось 12 человек.

Кроме того, как позже сообщили в службе береговой охраны, еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов, добрались вплавь до берега и спаслись.

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