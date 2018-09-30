В Киеве два друга заживо сгорели в квартире [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 сентября, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 57 произошел пожар. На седьмом этаже горела квартира, сообщает "Информатор".
Спасательную службу ГСЧС вызвали соседи. Пожарные оказались на месте происшествия примерно в 15:10, а в 15:40 огонь удалось погасить. По словам спасателей, на момент того, как огонь охватил все помещение, в квартире находились двое человек. К сожалению, их спасти не удалось и они заживо сгорели в огне.
В квартире находились двое мужчин — 54-летний хозяин и его друг. Предполагается, что причиной случившегося стало курение в квартире. На месте работали пожарно-спасательная техника, скорая, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причины возгорания и смерти людей устанавливаются. Проверяются все версии, в том числе поджог.
К сожалению, трагические пожары из-за курения в квартире случаются довольно часто. Так, сегодня в этом же районе мужчина сгорел на диване в собственной квартире.
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