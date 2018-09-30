Пока мать пила: уголовник изнасиловал 8-летнего ребенка [ Редактировать ]
В Одесской области полиция задержала мужчину, который совершил сексуальное насилие над 8-летним ребенком. Об этом говорится в сообщении регионального управления Нацполиции Украины.
Правоохранители установили, что перед трагедией мать вместе с подругой гуляла по городу и употребляла алкоголь, а ее сын в это время гулял самостоятельно.
"На одной из улиц к ребенку подошел незнакомый мужчина и начал разговор, а потов отвел за гаражи, где пытался вступить с ним в половую связь неестественным способом. После неудачной попытки, злоумышленник повел ребенка в многоэтажный дом, где жил, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую, где в течение нескольких часов бил и насиловал ребенка неестественным способом, а затем спустился в свою квартиру и лег отдыхать. Проснувшись утром, злоумышленник скрылся в другой населенный пункт", - сообщили в полиции.
Ребенка в полицию отвела женщина, которая увидела, как мальчик утром идет ко своему дому. Полиция сразу же начала поиски насильника и нашла его через несколько часов.Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. Установлено, что мужчина был ранее судим, имеет психические расстройства и состоит на учете у врачей.
"Кроме этого выяснилось, что, вернувшись домой и не обнаружив сына, мать мальчика легла спать. В полицию женщина планировала обратиться утром, потому что, по ее словам, не хотела "беспокоить правоохранителей ночью". Кроме этого, в день трагедии женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст.184 за то, что систематически не выполняла свои обязанности по воспитанию сына, однако выводов для себя не сделала. Семья ребенка находилась на учете в соответствующих службах", - отметили в полиции.
Сейчас указанное событие правоохранители квалифицировали по ст.153 Уголовного кодекса Украины.
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