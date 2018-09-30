Во Львовской области обнаружили тонны биологических отходов [ Редактировать ]
Тонны биологических отходов обнаружили активисты во Львовской области. В Жовковском районе они нашли сразу несколько нелегальных скотомогильников.
По данным общественников, это дело рук местных бизнесменов. Мелкие хозяйства не ведут учет скота, поэтому останки не сдают на утилизацию. Вместо этого просто закапывают их в лесах или вовсе сбрасывают на обочины. В результате - проблемы со здоровьем у местных жителей.
"Підприємці, які скористалися мораторієм на проведення перевірок - розводять свиней, розводять різну худобу і тим самим не обліковують. Правоохоронні органи і органи, які мають це контролювати - не мають допуску на ці підприємства. І при забої тварин - рештки викидають де інде - в поля, в ліси. І ми маємо дуже великі скотомогильники. Забруднюють і водоносні системи, і тим забруднюють повітря. Люди збирають гриби, ягоди, п'ють цю воду, з'являються різні інфекційні хвороби", - обеспокоен Игорь Муравский, общественный активист.
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