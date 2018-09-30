Следить за соблюдением экологических норм скоро будет новый орган. Нынешняя Госэкоинспекция на стадии реформирования. Будет ли служба, которая придет ей на смену, более эффективной? Предложения активистов слушали наши корреспонденты.

Уже больше года в правительстве говорят о реформе экологической инспекции. Концепция есть. Результата пока нет. Общественники предлагают Кабмину разные варианты. По их словам, коррупция - одна из главных проблем. При этом проконтролировать работу инспекторов довольно сложно. Активисты обещают, что до конца года запустят новую электронную платформу "Открытая окружающая среда". Она позволит любому желающему мониторить экологическую обстановку в стране.

"На цій платформі будуть дані і по воді, і по повітрю, і по біорізноманіттю, і по лісам, і по грунтам. Кожна людина, будь то мама, яка захоче піти на прогулянку по місту Києву - зможе зайти на цей ресурс і подивитись - піти гуляти чи в Голосіївський ліс чи в інше місце", - говорит Леся Шевченко, президент ОО "Фундация "Открытое общество".

Нарушений в экологической сфере хватает. Это, например, и незаконная вырубка леса, и добыча песка, и янтарные копи. Одна из причин - неэффективная работа экоинспекторов. Служба требует кадровой перезагрузки. Новых сотрудников нужно отбирать на открытом конкурсе с независимыми экспертами. И, конечно же, значительно повысить заработные платы инспекторам.

"Заработные платы - как в том же национальном антикоррупционном бюро должны быть установлены - в виде определенного коэффициента от минимальной зарплаты или прожиточного минимума. И должны быть указаны в законе прямо, на довольно высоком уровне. Чтобы глава инспекции получал не 17 или 20 тысяч гривен, а скажем 50-80 тысяч гривен", - говорит Михаил Серебряков, руководитель департамента инициативы "Вместе против коррупции"

Также эко-контролеры остро нуждаются в техническом переоснащении. Ведь те же браконьеры или лесорубы, незаконно уничтожающие Карпаты, оснащены намного лучше. В результате, Госэконспекция взыскала 2016 году в бюджет страны чуть более 5 миллионов гривен. При этом, по подсчетам правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции", нарушители нанесли ущерб государству почти в 140 раз больше.