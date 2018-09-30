В эти выходные - годовщина начала расстрелов в Бабьем Яре. В годы оккупации Киева нацисты уничтожили здесь десятки тысяч евреев.

Человека, который первым заговорил о трагедии, зовут Эммануил Диамант. Он сейчас живет в Израиле. С ним встретился наш корреспондент Сергей Ауслендер.

Ему повезло - пятилетний Амик Диамант из уже практически окруженного фашистами Киева вырвался в эвакуацию с матерью. Иначе его ждала бы судьба тысяч киевских евреев, уничтоженных в Бабьем Яру. Об этом месте он узнал намного позже, когда уже молодым человеком переехал жить в столицу советской Украины. С 1948 года память о страшной трагедии советские власти старательно стирали - и в прямом, и переносном смысле. На месте расстрелов устроили мусорную свалку, которую позже решили просто засыпать.

"Совершенно случайно, в марте 65-го года вместе с паводками масса переувлажнилась, земля и лавина обрушилась на нижнюю часть города - на Куреневку, и Бабий Яр - всплыл. Бабьего Яра уже не было в сознании человечества, и Бабий ЯР всплыл в сознании", - рассказывает Эммануил Диамант, исследователь трагедии Бабьего Яра.

После этого появились стихи Евтушенко, "Бабий Яр" писателя Кузнецова. И Эммануил стал, что называется, изучать вопрос. Он взял фотоаппарат и начал снимать, эти снимки стали знаменитыми. Потом решил, что память нужно хранить не только на фото, и вместе с единомышленниками организовал своеобразный митинг. 24 сентября 1966 года - первая публичная акция памяти о жертвах Бабьего Яра. Никаких требований и лозунгов, и всего один транспарант.

"На транспаранте было написано: Бабий Яр, русскими и еврейскими буквами - на иврите и на идише это одинаково. Сверху было написано: искор шесть миллионов, внизу было написано сентябрь 1941 - сентябрь 1966 года. 25 лет", - рассказывает Эммануил Диамант, исследователь трагедии Бабьего Яра.

На митинге тогда появился Виктор Некрасов. Он уже написал о Бабьем Яре. Сама акция прошла спокойно, власти, видимо, просто растерялись. И тогда Диамант со своими друзьями решил организовать уже настоящий митинг - именно в дату начала расстрелов, 29 сентября. И у них снова получилось. На этот раз акция вышла куда более многолюдной. Несколько тысяч человек. Именно этот митинг вошел в историю, как первый в память о трагедии Бабьего Яра. И снова власти бездействовали, пораженные таким упорством. Транспарант, вывешенный там, провисел четыре дня. Немыслимое для Советского Союза событие. О своих мотивах Эммануил говорит просто.

"О существовании Бабьего Яра знали. Но с начала 50-х Бабий Яр из общественного сознания, из общественного поминания - был вычеркнут. Не существовало. А мотивы? - оскорбленное национальное достоинство. Могилы твоих родственников, разграбленные, растоптанные. Уничтоженные", - говорит Эммануил Диамант, исследователь трагедии Бабьего Яра.

Виктор Некрасов за свое участие в тех митингах поплатился карьерой писателя. Диаманта в конце концов тоже вынудили уехать. В 1972 он перебрался в Израиль. Много лет работал в области ядерной физики. Но как общественный деятель продолжал заниматься историей Бабьего Яра. У него накопился гигантский архив - документы, свидетельства, снимки. Он посвятил жизнь возрождению памяти о десятках тысяч жертв той трагедии, посвятив эту работу своему народу, который на пустом месте создал новую страну и больше никому не позволил оскорблять свое национальное достоинство.