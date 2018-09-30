В Болграде Одесской области торжественно освятили Спасо-Преображенский собор. Шесть лет назад этот храм пострадал от пожара.

Долгое время здесь велась реконструкция, и вот наконец, он снова принял прихожан. На церемонию прибыли высокие гости: патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Они и провели торжественную службу и литургию.

Посмотреть на освящение приехали верующие со всего региона. В завершение церемонии - Блаженейший Митрополит Онуфрий наградил орденами нескольких депутатов - за заслуги перед УПЦ. Орден Святого равноапостольного князя Владимира получил и представитель "Оппозиционного блока".

"Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы хранили чистоту святой Православной церкви! Чистота веры - это есть тот гарант нам, или же надежда наша, которая дает человеку возможность достигнуть спасения в любое время своей земной жизни", - говорит Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Для меня, полученная награда - это огромная честь и огромная ответственность. И желание работать на благо людей, на благо церкви, и я буду стараться оправдать оказанное мне высокое доверие Блаженнейшего Митрополита всея Украины Онуфрия", - подчеркнул Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".