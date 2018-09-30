Кому признался в любви Дональд Трамп? Какой подарок сделал Ким Чен Ын президенту Южной Кореи? И сколько стоит тыква, вес которой - больше тонны? Об этом и не только - в нашем обзоре.

* * *

Дональд Трамп сделал неожиданное заявление и признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Президент США говорит - после обмена письмами и встречи в Сингапуре они "влюбились" друг в друга. Трамп считает вполне нормальным, что лидеры двух стран нравятся друг другу. И критикует оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами США.

* * *

"Мирное лапопожатие". Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак. Щенков редкой породы Пхунсан, выведеных в Северной Корее, передали через демилитаризованную зону. Животные будут жить в резиденции президента Южной Кореи. Такой подарок Ким Чен Ын сделал по случаю успешных переговоров с лидером Южной Кореи.

* * *

К Японии приближается мощный тайфун "Трами". Разрушительная стихия уже обрушилась на остров Окинава. Порывы ветра вырвали с корнями деревья, обесточены десяток населенных пунктов. Сообщается о 22-х пострадавших. Из-за стихии отменены почти 250 авиарейсов. Местные власти просят жителей без необходимости покидать свои дома.

* * *

В Индонезии дрон заснял последствия разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на остров Сулавеси. Спасательные службы отметили - территория, пострадавшая от стихии, оказалась больше, чем предполагалось вначале. Многие люди находятся под обломками зданий. На данный момент известно, что погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения.

* * *

Три человека пропали без вести в результате сильного урагана, который обрушился на Грецию. "Медикан", или гибридная буря принесла с собой мощные ливни и порывы ветра. В результате обесточены несколько населенных пунктов. В Аттике и некоторых других районах южной и юго-восточной Греции приостановлены занятия в школах и объявлен режим чрезвычайного положения.

* * *

Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес вырастил тыкву весом 1146 килограммов. Она принесла победителю первое место на ярмарке и 6 тысяч долларов. По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, - выращенная Геддесом всего лишь на 76 килограммов легче мирового достижения.