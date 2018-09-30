В центре Киева мужчина расстрелял полицейского (фото) [ Редактировать ]
Сотрудник патрульной полиции Киева получил два огнестрельных ранения на Лаврской улице. Об этом сообщает столичная полиция.
"Около 22:00 внимание патрульных привлек мужчина в темной одежде, который перебегал дорогу в неположенном месте перед их автомобилем. Он вел себя странно, периодически приседая", - говорится в сообщении.
Двое полицейских последовали за ним, на что мужчина отреагировал стрельбой. В результате один из патрульных получил ранения в бедро и ногу, после чего был госпитализирован.
Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план.
Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на поминках пострадали 10 человек.
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