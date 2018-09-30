Сотрудник патрульной полиции Киева получил два огнестрельных ранения на Лаврской улице. Об этом сообщает столичная полиция.

"Около 22:00 внимание патрульных привлек мужчина в темной одежде, который перебегал дорогу в неположенном месте перед их автомобилем. Он вел себя странно, периодически приседая", - говорится в сообщении.



Двое полицейских последовали за ним, на что мужчина отреагировал стрельбой. В результате один из патрульных получил ранения в бедро и ногу, после чего был госпитализирован.



Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план.

Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на поминках пострадали 10 человек.