Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за три роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані наводить Сирійський центр з моніторингу прав людини.

Серед загиблих - майже 8 тисяч мирних жителів, зокрема, понад три тисячі - жінки та діти.

За допомогою російської армії режим Асада взяв під контроль до двох третин Сирії, тоді як до цього підконтрольна територія становила лише чверть. Тим часом у комітеті російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили - за три роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців.

Експерти припускають, що ці дані значно зменшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції на чолі зі США загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно.