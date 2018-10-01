У Сирії підраховують кількість жертв російської агресії [ Редактировать ]
Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за три роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані наводить Сирійський центр з моніторингу прав людини.
Серед загиблих - майже 8 тисяч мирних жителів, зокрема, понад три тисячі - жінки та діти.
За допомогою російської армії режим Асада взяв під контроль до двох третин Сирії, тоді як до цього підконтрольна територія становила лише чверть. Тим часом у комітеті російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили - за три роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців.
Експерти припускають, що ці дані значно зменшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції на чолі зі США загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно.
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