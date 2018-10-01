Масштабний велопробіг влаштували у Львові. Кілька сотень його учасників проїхали на своїх двоколісниках 100 кілометрів горбистою місцевістю. Як долали нелегкий маршрут - бачила Галина Якушко.

Площа Ринок. Чотири сотні велосипедистів зібралися, щоб позмагатися в швидкості і витривалості. Тут стартує велопробіг "Львівська сотка".

"Якщо проїхати просто 100 км потрібно просто регулярно кататися. Якщо ви хочете виїхати там з 3-х годин - то потрібно бути монстрами! І кататися по 100, по 200 км регулярно".

На питання у чому сила, - ці хлопці без вагань відповідають:

"В ногах. Сили - в ногах".

Кожен день, не шкодуючи сил, вони намотують на своєму велосипеді по кілька десятків кілометрів.

"Умене наприклад за рік з Нового року по сьогоднішній день десь вийшло на вже 19 - 20 тисяч кілометрів накату", - говорить Борис Бакуринські, учасник велопробігу.

Серед учасників не тільки чоловіки. Марічка приїхала з Києва, щоб позмагатися з собою.

"Велоспорт для того щоб перемагати - себе перемагати, біль перемагати, страх перемагати і невпевненість. Тому для мене це буде перемога над собою", - переконана Марічка Сулима, учасниця велогонки.

"100 кілометрів - це досяжна дистанція для всіх, хто знаходиться у відносно непоганий фізичній формі. Ті, хто йдуть - проїдуть, я думаю до 3:00, може 2:50 - 2:40", - говорить Тетяна Лічман, організатор велогонки.

Велосипедисти їдуть за спеціальною технологією.

"Гонщики їдуть попереду, один втомився - пішов назад, другий зміну веде. У потоці за велосипедистом легше їхати. Переднього - вітер збиває. Задній вже на 30 відсотків енергії менше витрачає ", - розповідає Олександр Голубенко, учасник велопробігу.

"Бажано мати шосейної велосипед. Ось такий, як цей. Тобто - вузькі та великі колеса. Легка рама, кермо "баран" для того, щоб можна було різну посадку займати", - розповідає Ігор Хижняк, учасник велопробігу.

Маршрут проходить через кілька сіл і міст. Основна складність - стрімкі перепади висот.

"Класно, супер! Дуже чудово. Гарна погода! Трохи розпогодилося. Їхати супер!".

"Нормально. - А скільки вам років? - 67".

Фінішу дістаються не всі. Дехто сходить з дистанції, ще хтось - травмується. Переможцем цієї велогонки став слюсар зі Львова - Віктор Гузов. Сто кілометрів шляху він подолав трохи більше ніж за 2 години.

"Було дуже складно, тому що дуже сильні перепади температур, дуже сильні суперники. Спасибі моєму напарнику Василю - на стороні добре з ним спрацювало і за Львовом 1 і 2 місце!", - говорить Віктор Гузов, переможець велопробігу.

Проте медаль отримує кожен, хто перетнув фінішну пряму.