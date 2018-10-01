В Індонезії продовжують шукати постраждалих від стихії [ Редактировать ]
Європейський Союз виділив півтора мільйона євро допомоги жертвам землетрусу та цунамі в Індонезії. Там дедалі збільшується кількість загиблих. Їх уже щонайменше 832 людини. Такі дані тамтешнього управління з ліквідації стихійних лих.
За оцінками Червоного Хреста загальна кількість постраждалих перевалила за півтора мільйона.
Хвилі, спричинені землетрусом, сягали 6 метрів заввишки. Вода поховала під собою цілі селища. Тож більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків. До рятувальної операції влада залучила армію. Із зони лиха постраждалих евакуюють у табори тимчасового утримання. Там їм надають першу медичну допомогу, харчі та нічліг.
Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч.
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