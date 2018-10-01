Росія оголосила умову для повернення Олега Сенцова в Україну.

За звільнення українського режисера росіяни вимагають видачі їхніх громадян, засуджених у США.

Про це пише російське видання "Новая газета" з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією і Україною. Повідомляють, що йдеться про росіян Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками та підтримку терористів, а також Марію Бутіну, підозрювану у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці.

За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном.