Росія оприлюднила умови звільнення Олега Сенцова [ Редактировать ]
Росія оголосила умову для повернення Олега Сенцова в Україну.
За звільнення українського режисера росіяни вимагають видачі їхніх громадян, засуджених у США.
Про це пише російське видання "Новая газета" з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією і Україною. Повідомляють, що йдеться про росіян Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками та підтримку терористів, а також Марію Бутіну, підозрювану у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці.
За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном.
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