Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння.

У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдали ударів зі 120-их мінометів. З такої ж зброї били на Приазов'ї - по Гнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти.

Розвідка повідомляє про чотирьох знищених та шістьох поранених бойовиків.