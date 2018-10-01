Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння.
У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдали ударів зі 120-их мінометів. З такої ж зброї били на Приазов'ї - по Гнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти.
Розвідка повідомляє про чотирьох знищених та шістьох поранених бойовиків.
по теме
Російські окупанти покинули напризволяще бойовиків під Авдіївкою
Околиця Авдіївки. Неподалік - Ясинуватська розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів
Под Авдеевкой российские наемники оставили боевиков без поддержки
Бойцы говорят - сейчас здесь тишь да гладь, по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. Время от времени постреливают вражеские снайперы, но к этому уже привыкли
На Донбассе активизировались разведгруппы боевиков
Армейский внедорожник мчится вдоль линии соприкосновения. Окраины Авдеевки. Здесь скорость - это жизнь. "Глаза" противника в соседней лесопосадке. Стоит замедлиться и машина превращается в отличную мишень
Бойовики застосували на Донбасі потужні міномети
Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Ворог вів прицільний вогонь з потужних мінометів біля Кримського та Гнутового
Бойовики продовжують нехтувати перемир'ям на Донбасі
Лабіринти окопів у людський зріст, рослинність всюди посічена кулями - смертоносний сюрприз прилетіти може коли завгодно
Армейцы восстанавливают инфраструктуру на освобожденных территориях Донбасса
В каких-то десяти километрах от линии фронта идет уже другая борьба - восстановление инфраструктуры Донбасса. Военные возводят мост над железной дорогой, которую в 2014 году подорвали пророссийские боевики