Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку [ Редактировать ]
В Украине у владельцев авто с еврономерами могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать авто со штрафплощадки. Вернуть машину сможет только человек, который ввез ее в страну. В украинских реалиях это обычно не тот, кто впоследствии ездит на машине. Об этом сообщает apostrophe.ua.
"Какой-нибудь молдаванин или белорус, который завозил машину в Украину, или представитель литовской фирмы, которой уже и нет, конечно же, не приедет забирать. Если оставят жесткое требование, что авто должен вернуть собственник или лицо, которое ввезло автомобиль, то вскоре штрафплощадки окажутся забитыми только "бляхами", - отмечает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
Он предупреждает, что выдача авто с штрафплощадки по доверенности может превратится в преступление, когда люди начнут забирать чужие авто. Однако новые правила могут превратить владельцев машин на еврономерах в одних из самых законопослушных водителей.
Смотрите также, откуда в Украине чаще всего ввозят авто на "евробляхах".
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