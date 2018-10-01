На протяжении прошлых суток, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

При этом враг шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и 8 ранены", - сказано в сообщении.

Ранее украинец рассказал о пытках на Донбассе.