Война на Донбассе: враг понес значительные потери [ Редактировать ]
На протяжении прошлых суток, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
При этом враг шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и 8 ранены", - сказано в сообщении.
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