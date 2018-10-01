Вимушені канікули. У Миколаївській області батьки не пускають дітей до школи. Протестують проти освітньої реформи. Що саме їх обурило? - з'ясували наші кореспонденти.

"Чого ти плачеш? - Не знаю… Я дуже сумую, і дуже люблю тебе".

Одинадцятикласниця Інна бачиться зі своєю мамою раз на тиждень. Тепер вона змушена вчитися у сусідньому селі і жити на орендованій квартирі. Цього року Інна та її однокласники не змогли піти в рідну Ульянівську школу. Її реформували. Тепер в ній можна отримати тільки неповну середню освіту. Старшокласникам з прилеглих сіл довелося перейти в Сухоеланецьку опорну школу. Але дістатися туди практично неможливо. Тому багато батьків відправили дітей в інші навчальні заклади.

"Хто за межі поїхав області, хто в Кременчук, хто в Миколаїв пішов навчатися. У кого які можливості були. Ми в Новоїнгульську школу поїхали", - говорить Інна Бойдиш, одинадцятикласниця.

Суцільні вибоїни та повна відсутність асфальту. Це дорога в опорну школу. Батьки підрахували: 24 км і близько години шляху - тільки в один бік. І це при гарній погоді.

"В мене дитина ходить в 9 клас. Перспективи далі ми не бачимо. Ми не бачимо опорної школи", - говорить Олександр Центракевич, батько учня Ульянівської школи.

Обурений змінами і педколектив. Ще в червні учителі звернулися до суду. Але позов відкликав відділ освіти. Наступний - подали вже батьки. Він зараз в Одеському апеляційному суді, і коли почнеться розгляд - невідомо.

"Комісії не було, конкурсу шкіл не було. Громадські слухання мали бути - не було. Педагогічні слухання - не було. Учнівські слухання - не було", - обурена Валентина Чернова, учитель Ульянівської школи.

Керівник Новоодеського відділу освіти нам пояснив: говорити про створення Сухоеланецкого освітнього округу почали ще 6 років тому. А в цьому році рішення затвердили. Тільки ось створити всі необхідні умови - не встигли.

"Від села Сухий Єланець до села Ульянівка проводився влітку ремонт. Там робили певні служби. Я повідомляв батькам, що з районного бюджету виділено 1 млн. 500 тис. грн. для ремонту цієї дороги", - говорить Валерій Багнюк, керівник відділу освіти Новоодеської РДА.

Ось як ця дорога виглядає після ремонту. Батьки заявили: поки не відремонтують дорогу або не скасують рішення про створення освітнього округу, - дітей на уроки не пускатимуть. Вони вже звернулися до місцевих депутатів, - однак ті, на сесії, слухати їх не стали.

А ось після візиту журналістів, дорогу почали готувати до ремонту. Ми ще повернемося до цієї теми і будемо стежити за ходом робіт.