США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле [ Редактировать ]
Представители США, Канады и Мексики договорились о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.
"Сегодня Канада, Соединенные Штаты и Мексика заключили соглашение о новом, модернизированном торговом соглашении в XXI веке. Оно приведет к более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе", - отмечается на сайте правительства Канады.
Теперь соглашение, как уточнили в пресс-службе, также изменит свое название. Вместо NAFTA (North American Free Trade Agreement) оно будет именоваться USMCA (the United States - Mexico - Canada Agreement - Соглашение США, Мексики и Канады).
Новая договоренность, как заметили в канадском правительстве, "укрепит средний класс, а также создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полмиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом".
Условия USMCA в сообщении на сайте правительства Канады не указываются.
Однако, по информации источника CBC News, ключевым пунктом договора является расширенный доступ американских производителей на канадский молочный рынок.
С другой стороны, в новом соглашении, как отмечает телеканал, будет сохранена статья 19 о решении торговых споров, против чего выступали США. Детали договоренности, по данным CBC, будут опубликованы в ближайшее время.
Ранее мы писали о том, что США заявляют о морской блокаде России.
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