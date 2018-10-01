Десятки тисяч бразильянок вийшли на акцію протесту проти ультраправого кандидата Жаїру Болсонару - його вважають фаворитом президентських виборів.

Протестувальниці обурені його жінконенависницькими та гомофобними висловлюваннями. Вони несли плакати з надписом "Не він".

Через скандальні заяви - Болсонару вже встигли охрестити "бразильським Дональдом Трампом". Акції протесту пройшли й за межами Бразилії - у Дубліні, Парижі, Будапешті та Бейруті. Проти Болсонару виступила навіть американська поп-зірка Мадонна.

Президентські вибори в Бразилії відбудуться вже цієї неділі.