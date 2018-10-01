Поблизу Туреччини затонув човен з мігрантами [ Редактировать ]
Поблизу узбережжя Туреччини затонув човен з мігрантами. Загинуло 5 людей.
Надувний човен перекинувся поблизу регіону Едірне. Припускають, що в ньому перебували щонайменше півтора десятка нелегалів. П'ятьом - серед них двоє організаторів перевезень - вдалося врятуватися. Вони самотужки допливли до берега.
Пошуки решти мігрантів тривають.
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