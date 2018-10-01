Поблизу узбережжя Туреччини затонув човен з мігрантами. Загинуло 5 людей.

Надувний човен перекинувся поблизу регіону Едірне. Припускають, що в ньому перебували щонайменше півтора десятка нелегалів. П'ятьом - серед них двоє організаторів перевезень - вдалося врятуватися. Вони самотужки допливли до берега.

Пошуки решти мігрантів тривають.