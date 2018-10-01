Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий похвасталась тем, что она летит домой.

"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа - очки. Спрятала свои глаза", - говорит на опубликованном в Instagram видео. "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!", - утверждает опальная певица.

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