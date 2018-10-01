Сбежавшая в Россию украинская певица возвращается в страну (видео) [ Редактировать ]
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий похвасталась тем, что она летит домой.
"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа - очки. Спрятала свои глаза", - говорит на опубликованном в Instagram видео. "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!", - утверждает опальная певица.
Дорога домой ❤ #таисияповалий #повалий #дорогадомой
Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)
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