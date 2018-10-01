Тварини - не розвага. Ця фраза звучала напередодні у багатьох містах України. Cотні активістів вийшли на вулиці разом зі своїми домашніми вихованцями - на марш за права тварин. Наші кореспонденти розкажуть подробиці.

На площі в центрі Івано-Франківська зібралися більше сотні людей. Зоряна прийшла зі своєю улюбленицею Бонею. Каже - їй не байдужа доля тварин, особливо тих, яких експлуатують у цирку. Свій візит, туди ще у чотирирічному віці, із жахом згадує досі.

"Заїжджий цирк в Івано-Франківську. І вивели на розвагу дітям чотиримісячне ведмежатко. Яке було замордоване тими дітками. І власне після цієї оказії - я не підтримую цирк, не ходжу з дитячих років", - плаче Зоряна Босович, учасниця маршу.

Використання тварин задля вигоди - перейшло всі межі допустимого - кажуть зоозахисники. Вони вимагають - заборонити роботу хутряних ферм та станцій із цькування диких тварин по всій країні.

"Ці люди, які одягають хутро - вони не бачили, в яких умовах на звірофермах утримуються ці тварини. Вони не бачили, як їх вбивають. Є штучне хутро, є багато інших матеріалів", - говорить Віта, учасниця маршу.

Присутні вимагали створити зоополіцію і посилити покарання за знущання над тваринами. Десятки собак гинуть від рук людей майже щодня, але винних - правоохоронці не квапляться шукати. В Івано-Франківську марш за права тварин проходить вдруге. Головна мета акції - кажуть організатори - в черговий раз звернути увагу людей на проблему.

"Результати попереднього маршу ми спільно з мешканцями Івано-Франківська добилися заборони повністю використання диких тварин - не важливо, чи це є собака, чи кішка в цирках на території нашого міста", - гворить Олена Біла, волонтер "Дім сірка".

Збиралися зоозахисники і в Чернівцях на центральній площі. Десятки активістів закликали до дбайливого поводження з тваринами. І також підтримали Івано-франківських активістів, виступивши проти одягу з натурального хутра.

"Ми є голосом тварин!"

Підтримати всеукраїнську акцію захисту тварин в Черкасах вийшли більше сотні людей. Містяни взяли на марш своїх вихованців - здебільшого тих, яких врятували самі або забрали з притулків. Такі ж марші провели ще в двадцяти містах країни.