Кричит на ребенка: в Британии появился памятник злого Трампа [ Редактировать ]
В Британской деревне Грейт-Миссенден появилась необычная скульптурная композиция. Она изображает разъяренного президента США Дональда Трампа, который кричит на маленькую девочку. Об этом передает The Bailiwick Express.
Скульптурная группа установлена установлена в честь 30-летия публикации повести "Матильда" британского писателя Роальда Даля, который многие годы жил и работал в деревне.
Согласно сюжету, Матильда противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Проведенный в связи с установкой скульптуры опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.
Фото: bailiwickexpress.co.uk
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