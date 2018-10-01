В Британской деревне Грейт-Миссенден появилась необычная скульптурная композиция. Она изображает разъяренного президента США Дональда Трампа, который кричит на маленькую девочку. Об этом передает The Bailiwick Express.

Скульптурная группа установлена установлена в честь 30-летия публикации повести "Матильда" британского писателя Роальда Даля, который многие годы жил и работал в деревне.

Согласно сюжету, Матильда противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Проведенный в связи с установкой скульптуры опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.

Фото: bailiwickexpress.co.uk

Ранее мы писали о том, что Трамп признался в любви Ким Чен Ыну.