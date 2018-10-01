Энрике Иглесиас выпил на сцене и страстно поцеловался с фанаткой (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 сентября, в Киеве выступил испанец Энрике Иглесиас, который собрал более 100 тысяч зрителей.
Людям пришлось ждать выступление артиста более трех часов.
Со зрителями Иглесиас активно общался - одну пару он вытащил на сцену, выпил с ними по рюмочке и спел Knockin' on heaven's door.
Другая фанатка умудрилась страстно обнять, поцеловать артиста и сделать с ним селфи.
#repost @galinaprystash . How they're so sweet omgggggg it's make my crying 😍😍😍😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋He does everything that his fans ask him to do😭😭😭😭😭💕💕💕 . #enriqueiglesias #kingoflatinpopenriqueiglesias #kimyeiglesias #Enrique #Iglesias #kyiv #enriqueinukraine
Публикация от Yvette Iglesias 💥 (@ki.myeiglesias)
На своей странице в Instagram певец оставил отзыв о концерте:
#ThankYou for all the love #Ukraine 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
"Спасибо за всю любовь, Украина", - написал в фотоблоге Иглесиас.
🇺🇦 before and after 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом.
по теме
Tom Grennan впервые даст концерт в Украине
Тому Греннану 23 года. Летом он выпустил дебютный альбом "Lightning Matches", который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства. А теперь едет к украинской публике его представить
Дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом (видео)
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и видео детей на своей странице в Instagram
ONUKA сняла клип на свалке мусора (видео)
опулярная украинская группа ONUKA во главе с Натой Жижченко представила новый клип на композицию
Голливудский актер стал профессором киевского университета
Голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором киевского университета
Сделал замечание: охранники супермаркета избили мужчину дубинками (видео)
Покупатель супермаркета попросил только вытереть лужу воды на полу