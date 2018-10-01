В воскресенье, 30 сентября, в Киеве выступил испанец Энрике Иглесиас, который собрал более 100 тысяч зрителей.

Людям пришлось ждать выступление артиста более трех часов.

Со зрителями Иглесиас активно общался - одну пару он вытащил на сцену, выпил с ними по рюмочке и спел Knockin' on heaven's door.

Другая фанатка умудрилась страстно обнять, поцеловать артиста и сделать с ним селфи.

На своей странице в Instagram певец оставил отзыв о концерте:

"Спасибо за всю любовь, Украина", - написал в фотоблоге Иглесиас.

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