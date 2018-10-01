30 сентября во время трансляции конкурса на телевидении организаторы обнародовали результаты голосования звездных судей. Новой "Мисс Украина 2018" стала Леонила Гузь.

"Это была моя мечта", - прокомментировала победу Леонила Гузь.

Новоиспеченная "Мисс Украина 2018" получила престижную корону в достаточно юном возрасте - красавице всего 19 лет. Леонила Гузь уже получила образование и получила специальность парикмахера-стилиста.

По словам Виктории Киосе, на конкурсе девушка проявила все те качества, которые помогут ей достойно представить страну на "Мисс Мира", который пройдет в Китае. Теперь же красавица приходит от того, что ее мечта осуществилась.

Ранее мы писали о том, что победительницу конкурса наказали за обман и отобрали корону.