"Мисс Украина 2018": кто получил корону после резонансного скандала [ Редактировать ]
30 сентября во время трансляции конкурса на телевидении организаторы обнародовали результаты голосования звездных судей. Новой "Мисс Украина 2018" стала Леонила Гузь.
"Это была моя мечта", - прокомментировала победу Леонила Гузь.
Новоиспеченная "Мисс Украина 2018" получила престижную корону в достаточно юном возрасте - красавице всего 19 лет. Леонила Гузь уже получила образование и получила специальность парикмахера-стилиста.
По словам Виктории Киосе, на конкурсе девушка проявила все те качества, которые помогут ей достойно представить страну на "Мисс Мира", который пройдет в Китае. Теперь же красавица приходит от того, что ее мечта осуществилась.
Ранее мы писали о том, что победительницу конкурса наказали за обман и отобрали корону.
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