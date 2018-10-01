ПДД в Украине: водителей заставят ездить по-новому [ Редактировать ]
Национальная полиция Украины напоминает водителям о том, что с 1 октября вступает в силу правило, по которому во время движения вне населенных пунктов у каждого автомобиля должен гореть свет фар. Включены должны быть либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
Такое правило прописано в пункте 9.8.
"Правил дорожного движения", которое действует с 1 октября по 1 мая, и является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Это связано с сокращением светового дня, которое требует повышенного внимания всех участников дорожного движения.
Автомобиль должен обозначать свое перемещение включенным светом фар. За игнорирование этого требования водитель транспортного средства будет привлечен к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 122 "Кодекса Украины об административных правонарушениях".
Сумма штрафа достигает 425 грн.
Ранее мы писали о том, что для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку.
по теме
Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку
В Украине у владельцев авто с еврономерами могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать авто со штрафплощадки
ПДД в Украине: что ждет автомобилистов с 1 октября
Данная норма предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения
Комунальники Хмельницького прикрасили пішохідні переходи
Композиція містить елементи бренду міста - схрещені стріли, які символізують перетин шляхів
Под Киевом авто провалилось под асфальт (видео)
В понедельник, 24 сентября, в Сквире Киевской области автомобиль провалился в яму на дороге
В Киеве в автомобиль "прилетел" телевизор
В Киеве на проспекте Маяковского, 59 из окна дома на припаркованный Ford Focus упал телевизор