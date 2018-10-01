Национальная полиция Украины напоминает водителям о том, что с 1 октября вступает в силу правило, по которому во время движения вне населенных пунктов у каждого автомобиля должен гореть свет фар. Включены должны быть либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Такое правило прописано в пункте 9.8.

"Правил дорожного движения", которое действует с 1 октября по 1 мая, и является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Это связано с сокращением светового дня, которое требует повышенного внимания всех участников дорожного движения.

Автомобиль должен обозначать свое перемещение включенным светом фар. За игнорирование этого требования водитель транспортного средства будет привлечен к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 122 "Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Сумма штрафа достигает 425 грн.

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