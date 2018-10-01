В Одессе задержали подозреваемых в нападении на Олега Михайлика

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика. Об этом сообщил прокурор области Олег Жученко. У мужчин изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в активиста. Все трое - граждане Грузии