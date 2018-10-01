В Одесі затримали групу озброєних молодиків [ Редактировать ]
25 озброєних чоловіків затримала поліція в одеському хостелі. Як повідомили правоохоронці, усі затримані - не місцеві.
У поліцію надійшла інформація про підозрілих постояльців. Під час перевірки у них виявили кілька десятків одиниць зброї та набої. Особи всіх затриманих вже встановили. Тепер з'ясовують, з якою метою озброєні гості приїхали в Одесу.
Поліція просить містян повідомляти про будь-яких підозрілих людей.
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