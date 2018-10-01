Ночное нападение в центре Киева, в результате которого пострадал полицейский, было совершено на дом, где проживает судья Деснянского районного суда Киева Наталия Буша. Сам дом расположен в Печерском районе столицы и принадлежит родителям судьи. Судья живет в нем с мужем и маленькой дочерью. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Двое налетчиков, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались и потребовали от семьи отдать деньги и другие ценности. Муже судьи прострелили обе ноги. Он находится в больнице.

Ограбив, преступники хотели бросить в дом судьи гранату. Но, Наталья Буша уговорила их этого не делать, опасаясь, что пострадает ребенок. После этого судья вызвала полицию и скорую помощь.

Ранее мы сообщали первые подробности случившегося.