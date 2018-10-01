Будинок культури у Смілі вразив безглуздим туалетом (відео) [ Редактировать ]
У Смілі на Черкащині черговий скандал із використанням бюджетних грошей. Ремонт туалету у міському Будинку культури, у який вклали майже 300 тисяч гривень, став посміховиськом. Чому - розповість Станіслав Кухарчук.
Яскраві афіші та новенький фасад Ммілянського будинку культури так і кличуть зайти всередину. Але там нічого не змінилося з 90-х - обдерті стіни, атракціони радянських часів, старі меблі. Директор виправдовується, мовляв ремонти тільки почалися, тому спершу взялися за найголовніше - зовнішній вигляд і вбиральні… вони заховані у глибині коридору цокольного поверху.
"Зараз заходів немає, то… тут решітка закрита".
Туалети зустрічають новенькими пластиковими дверима. Та відвідувачі чомусь ділитися враженнями від ремонту не поспішають.
"- Можете сказати два слова буквально? - Нет".
Від блиску плитки та сучасної сантехніки просто мерехтить в очах. На ремонт цих туалетів місто витратило понад 280 тисяч гривень.
Схоже , що за задумом авторів цієї вбиральні тут усе має сприяти невимушеному спілкуванню. Ось наприклад, можна у карколомній позі поділитися враженнями від вистави чи концерту… причому дивитися у очі співрозмовнику як бачите тут ніщо не заважає.
Ці вбиральні працюють ще з липня. Директор будинку культури каже, проектом передбачались і окремі кабінки, і навіть опалення - міськрада виділила на ремонт майже 400 тисяч гривень, але раптом чверть цієї суми забрали на нагальніші потреби.
"Звертаємось до депутатів, заводимо їх сюди. Кого побачу - за руку беру, привожу, показую. Деякі зараз вигляд роблять, що перший раз це чують", - запевняє Анатолій Шулешко, директор Смілянського міського будинку культури.
Нагальні питання - це пандус і накриття у міській бібліотеці. Таке рішення у квітні затвердила бюджетна комісія Смілянського міськвиконкому а потім винесла на сесію міськради. Комісія вже давно розпущена. Її колишній голова вже не пам'ятає - на що перерозподіляли гроші, виділені на ремонт туалетів.
"Я не голосував за те щоб забрали кошти, його треба було повністю закінчувати. Більшістю голосів було прийняте таке рішення", - стверджує Анатолій Кривко, екс-голова бюджетної комісії Смілянського міськвиконкому.
Така концепція вбиральні громадськість просто шокувала. Вже тиждень конструкцію активно обговорюють в соціальних мережах. Марина Кулик опікується проблемою безперешкодного доступу до громадських місць людей з обмеженими можливостями. Каже, ця вбиральня порушує право на повагу до гідності не тільки для інвалідів, а й інших людей.
"Не витримані норми будівельні абсолютно ніякі! Що це таке? Вмонтовані в підлогу туалети, пробачте! Це яке, 21 століття? Відстань між цими туалетами!", - обурена Марина Кулик, громадська активістка.
У Смілянській мерії обіцяють виправити ситуацію і дофінансувати проект, щоправда через необхідність тендерних процедур це може статися тільки через місяць - два.
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