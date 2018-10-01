Ангела Меркель закликає створити Раду безпеки ЄС [ Редактировать ]
За створення Радбезу ЄС виступає канцлер ФРН Ангела Меркель. Про це вона заявила напередодні в Баварії. Головне завдання майбутнього органа - зміцнення дієздатності і формування нового порядку в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу.
Уперше ідею створення Ради безпеки ЄС обговорювали в рамках німецько-французьких міжурядових консультацій - в червні цього року. У ній можуть бути представлені не всі 27 країн євроспільноти одночасно, а на ротаційній основі.
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