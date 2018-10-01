В отеле Одессы задержали вооруженную группировку [ Редактировать ]
В Одессе в одном из отелей задержали 25 вооруженных мужчин. Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко в Facebook.
"Менее получаса понадобилось правоохранителям, чтобы проверить информацию о 25 вооруженных мужчинах, которые поселились в одном из отелей Одессы. Реакция правоохранителей была мгновенной. Лица всех "гостей" Южной Пальмиры установлены. Сейчас полицейские устанавливают цель, с которой вооруженные мужчины прибыли в наш город", - сообщил Ищенко.
В свою очередь, советник начальника областного главка Руслан Форостяк сообщил, что задержанных "вернули назад домой".
Предварительно в отделении полиции с ними провели профилактическую беседу, проверили анкетные данные, изъяли охотничье огнестрельное и травматическое оружие, а также по месту регистрации передали данные о нарушении правил хранения оружия с целью аннулирования разрешений на него.
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