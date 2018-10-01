В России произошла авиакатастрофа, есть жертвы [ Редактировать ]
В Иркутской области России разбился вертолет Robinson. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.
"Вертолет упал в реку, два человека погибли, их достают сейчас", - сказал собеседник агентства.
Известно, что вертолет летел с места дислокации Скалистый.
В то же время ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что Robinson задел линию электропередач и упал в реку Витим в пяти километрах от города Бодайбо.
"В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды - документация. На линии электропередач поврежденный провод", - говорится в сообщении.
Отмечено, что об исчезновении вертолета в экстренные службы сообщили в 07:25. Вертолет принадлежит золотодобывающей артели Витим. На месте происшествия работают 36 человек и 11 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева разбился вертолет.
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