В Иркутской области России разбился вертолет Robinson. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Вертолет упал в реку, два человека погибли, их достают сейчас", - сказал собеседник агентства.

Известно, что вертолет летел с места дислокации Скалистый.

В то же время ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что Robinson задел линию электропередач и упал в реку Витим в пяти километрах от города Бодайбо.

"В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды - документация. На линии электропередач поврежденный провод", - говорится в сообщении.

Отмечено, что об исчезновении вертолета в экстренные службы сообщили в 07:25. Вертолет принадлежит золотодобывающей артели Витим. На месте происшествия работают 36 человек и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева разбился вертолет.