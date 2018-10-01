Женщина сожгла себя заживо [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 сентября, в селе Королево Виноградовского района Закарпатья, 73-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. От полученных ожогов потерпевшая скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Женщина сожгла себя заживо. Одинокой не была - имела мужа и родственников. В тот вечер пошла на огород, облила себя горючим веществом и подожгла. Родственники бросились тушить пламя, но женщина умерла от полученных ожогов", - рассказали спасатели.
Правоохранители выясняют причины самоубийства женщины.
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