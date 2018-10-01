Невероятные 3D-граффити: как художник "оживляет" стены (фото) [ Редактировать ]
Уличный художник использует архитектурные и рельефные особенности окружающей среды, с помощью чего создает объемных изображения невероятной красоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт художника.
Художник называет себя Odeith, а свой особенный стиль - "sombre 3D" (с португальской sombre - тень). В рисунках он особое внимание уделяет теням и перспективе, с помощью которых создается оптическая иллюзия, что рисунок объемный. Наиболее подходящими поверхностями для такого стиля художник считает углы 90º.
На своей странице в Instagram художник уже собрал 228 тысяч подписчиков, а также получает заказы от компаний-гигантов, таких как Coca-Cola, Samsung и Shell.
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